Bayern-Verteidiger plötzlich auf der Verkaufsliste

16 Millionen Euro verdient der Niederländer pro Jahr und hat durch seine zuletzt starken Leistungen Interesse lukriert. In München hofft man deshalb auf ein lukratives Angebot. So soll einerseits frisches Geld in die Transferkassen gespült werden und andererseits sein Gehalt eingespart werden. Upamecano unterdessen soll gehalten werden, dürfte aber vorerst einen schweren Stand unter Kompany haben.