Holt Bayern sich jetzt gleich zwei Wunschspieler?

Bayern-Sportvorstand Max Eberl und sein Team wollen jetzt Verhandlungen mit dem frisch gebackenen Deutschen Meister aufnehmen. Tah hat in Leverkusen noch Vertrag bis 2025. Eine gute Ablöse könnte die Werkself also wohl nur noch in diesem Sommer bekommen. Bayern hingegen möchte den Preis drücken. Dennoch stehen die Zeichen auf einen akzeptablen Deal für alle Parteien gut.