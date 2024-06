Real will Kimmich offenbar doch nicht mehr

Gleicher Fehler wie bei Alaba?

Übrigens jener Alphonso Davies, von dem Lothar Matthäus zuletzt meinte, dass ihn Bayern sehr wohl versuchen solle zu halten. Immerhin hätten die Münchener in der Vergangenheit mit Kroos und David Alaba schon zwei wichtige Stützen ziehen lassen, die sie nicht ziehen hätten lassen sollen. Gerade seit Alabas Abgang hätte sich in der Abwehr lange kein echter Leader mehr etabliert. „Deswegen sollten die Bayern versuchen, Davies wieder zu alter Stärke zu verhelfen“, so Matthäus.