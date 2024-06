Max verteidigt Herzdame: „Das muss aufhören!“

„Die Vorwürfe, die gerade in den letzten Monaten erhoben wurden, haben eine neue Ebene der Diffamierung erreicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich niemals in eine solche Lage bringen, bestimmte Dinge sagen oder so handeln würde“, so das 35-jährige Model. Und: „Ich bin alles andere als perfekt, aber ich bin stolz auf meine Werte, meine Moral und mein Verhalten. Das soll klar sein.“ Sie hoffe, „dass diejenigen, die dazu beigetragen haben, sich einen Moment Zeit nehmen, um über die realen Konsequenzen nachzudenken, die es hat, wenn man Lügen verbreitet und Hass äußert“.