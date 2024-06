Schreck für Verstappen: „Der war fast tot!“

„Wir wollen ihn ja so haben, so, dass er Feuer gibt“

Neben Red Bull und McLaren stellte George Russell, der von der Poleposition aus ins Rennen gegangen war, auch einen Mercedes auf das Podium. „Ich habe im zweiten Stint ein paar kleine Fehler gemacht und dafür den Preis bezahlt“, sagte der Brite, machte sich aber gleich wieder Mut: „Wir sind bei der Musik dabei. Das war das erste Podest in dieser Saison und das ist schön.“ Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff sah im heißen Rennen „mehr Positives als Negatives“. Zum Fehler von Russell meinte der Wiener: „Manchmal geht er Risiken ein, die gut ausgehen. Wir wollen ihn ja so haben, so, dass er Feuer gibt.“