Nachnominiert! BVB-Profi darf doch zur EM fahren

Maatsen, der es erst vor wenigen Tagen ins Champions-League-Team der Saison gewählt worden war, wartet nach wie vor auf seinen ersten Einsatz im Nationalteamtrikot. Nun könnte es bald so weit sehen, der 22-Jährige soll sich noch am Dienstag in den Flieger nach Wolfsburg setzen, wo die Oranje während der Europameisterschaft einquartiert ist.