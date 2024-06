Bitter für ÖFB-Gegner! Barca-Kicker erklärt EM-Aus

„Wir haben in den letzten Wochen alles getan, was wir konnten, nur mein Knöchel braucht leider mehr Zeit“ meldete sich de Jong am Montagabend nach dem Testspielsieg der Niederlande gegen Island (4:0) auf Social Media zu Wort. Kurz zuvor hatte der niederländische Verband das EM-Aus für den Barca-Kicker offiziell verkündet.