„Kein Scherz! Österreich ist mein Geheimfavorit“

„Krone“: Herr Maier, wie haben Sie die EM 1972 heute noch in Erinnerung?

Sepp Maier: Das ist über 50 Jahre her, eine andere Zeit, ein anderer Modus. Das Viertelfinale fand noch als Quali statt, wenn da verloren hast, warst bereits draußen. Die eigentliche EURO mit den vier Finalisten war in fünf Tagen erledigt, heute dauert das Ganze ein Monat.