Kulturpreis des Landes Tirol geht an Crepaz-Duo

Zusammen mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Gerhard gründete Maria in den 1960er-Jahren die Galerie St. Barbara in Hall. Besonders im Bereich der Alten und Neuen Musik leisteten sie Pionierarbeit. Mittlerweile obliegt die Leitung der Galerie, die Kunst in höchster Qualität an verschiedenen Veranstaltungsorten in Tirol und in unterschiedlichen Formaten präsentiert, Hannah Crepaz.