Neuer Bademeister rettet Schwimm-Saison in Wachau

Neuer Bademeister im Einsatz

Nun können Badegäste aufatmen: Die angehende Saison fällt heuer nicht ins Wasser – dank Andreas Mistelbauer. Er hält nämlich ab sofort das Dorfbad am Laufen und sorgt dafür, dass niemand auf den Badespaß in Mühldorf verzichten muss. Am kommenden Samstag, 15. Juni, startet das Erlebnisbad dann in die Saison. An diesem Tag ist der Eintritt sogar frei.