Hirscher schuftet fürs Comeback und zeigt Tattoo

Nationenwechsel

Hirscher, der seine Karriere eigentlich 2019 für beendet erklärt hatte, wird künftig für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter Sylvia, an den Start gehen. Geplant seien vorerst Antritte in FIS-Rennen, in Riesentorlauf und Slalom – dort gehe es in erster Linie darum, FIS-Punkte zu sammeln.