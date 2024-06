Explodierende Anwaltskosten im „Hause Klagenfurt“

Unter anderem gehe es um die Behauptung, Josts Überstundenregelung sei eine Wiedergutmachung für einen Schadenersatzprozess vor zehn Jahren. Liesnig: „Für so eine Kompensation hätte es einen Konsens gebraucht, das kann der Bürgermeister ja nicht einfach so machen.“ Und auch die Hinweise, Christian Scheider sei deutlich tiefer in die sogenannte Spitzel-Affäre eingebunden gewesen als bisher angenommen, müssten hinterfragt werden.