Revolution! Formel 1 tritt ab 2026 in neue Ära ein

Zu den aktiven Aerodynamiksystemen gehören bewegliche Front- und Heckflügel, die im Standardmodus (Z) höhere Kurvengeschwindigkeiten ermöglichen. Auf der Geraden kann der Fahrer dann in einen Modus mit geringerem Luftwiderstand (X) wechseln, um schneller zu fahren. Das neue Reglement, das am Wochenende vor dem Großen Preis von Kanada in Montreal vorgestellt wurde, wird am 28. Juni – vor dem Großen Preis von Österreich – vom Motorsport-Weltrat der FIA ratifiziert.