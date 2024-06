„Ernst kann als stolzer Trainer in Pension gehen“

Am Samstag ist es so weit: Nach vielen Jahren auf der Bank hängt Ernst Lottermoser nach dem letzten Westliga-Spiel der Saison am Samstag mit St. Johann bei Reichenau die Taktik-Tafel an den Nagel. In Tirol wird es auch ein gemeinsames Essen mit der Mannschaft geben. Danach wird der Pongauer nur mehr im LAZ tätig sein. Dort, wo er einst mit seinem Schützling Marco Grüll zusammenkam.