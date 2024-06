Volksbefragung zum Stadion? Kahr „sehr verwundert“

„Typisch für diese Stadtregierung! Schon wieder will man Verantwortung abschieben.“ Oder: „Als Nächstes lässt man darüber abstimmen, ob Graz eine Oper braucht.“ Für die Kritiker war die neuste Wendung in der Grazer Stadion-Causa ein gefundenes Fressen. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung soll jetzt die Bevölkerung darüber entscheiden, ob die Landeshauptstadt ein neues Stadion bekommt. Und das auf Intention von Bürgermeisterin Elke Kahr. Sogar der Zeitpunkt dafür steht demnach bereits fest – und zwar nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudien (einmal für eine Erweiterung in Liebenau, einmal für den Neubau in Puntigam) im kommenden Jahr.