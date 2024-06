Tiroler Wirtschaft mit Plus, doch nicht alles rosa

Warnung vor „Overtourism“ vorbei

Warnte man vor und während der Pandemie noch vor dem sogenannten „Overtourism“, also vor zu viel Tourismus, hört man davon heutzutage nichts mehr. „Der Sommertourismus gewinnt immer mehr an Relevanz und viele Betriebe forcieren einen Ganzjahrestourismus, mit dem auch ein Mehr an Sicherheit und Arbeitsmarktstabilität erreicht werden kann“, meint dazu Mattle. Die meisten Touristen kommen nach wie vor aus Deutschland: Knapp 60 Prozent der ausländischen Sommergäste machen diese aus.