Spirituelle Orte: Wo tanken Sie Kraft?

Erst kürzlich wurde ein illegal errichteter Tempel in einem Waldgrundstück in Kärnten entdeckt. Doch unabhängig von der entsprechenden Genehmigung möchten wir nun von der „Krone“-Community wissen: An welchem Ort tanken Sie Kraft? Wo fühlen Sie sich besonders zur Natur, zu Gott oder anderen höheren Mächten verbunden? Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!