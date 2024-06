50 % der Österreicher gehen „sicher“ zur EU-Wahl

Für die Umfrage wurde von der die Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) 5400 Personen befragt (Schwankungsbreite plus/minus 1,36 Prozent. Die Wahlabsicht steigt laut ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt mit höherem Alter und höherem schulischen Ausbildungsgrad. 55 Prozent der Männer, aber nur 46 Prozent der Frauen gehen sicher zur Wahl. Laut Schmidt ist die Wahlbereitschaft in Niederösterreich und Wien am größten, in Salzburg dagegen am geringsten. Die Hälfte will bei beiden anstehenden Wahlen – Nationalrats- und EU-Wahl – übrigens die gleiche Partei wählen. Ein Viertel gedenkt, das Kreuzerl bei unterschiedlichen Parteien zu machen.