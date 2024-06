Hoppala! Ralf Rangnick verletzt sich beim Jubeln

„Ich habe mich am Karabinerhaken geschnitten. Aber es ist alles gut, nicht so schlimm“, schmunzelte der Deutsche beim ORF. Bis zum Schweiz-Match am Samstag sollte Rangnick seine leichte Handverletzung wieder auskuriert haben, die ihm sein eigener Karabiner beschert hat. Der Teamchef selbst hatte die Haken vor dem Beginn der EM-Quali als Symbol des Zusammenhalts an alle maßgeblichen ÖFB-Akteure verteilt.