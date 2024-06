In guter Erinnerung | Rückkehr der Experten?

In guter Erinnerung. Der Tod von Brigitte Bierlein, der ersten und bisher einzigen österreichischen Bundeskanzlerin, hat die Erinnerung an die von ihr geführte und von vielen Seiten gelobte Beamtenregierung geweckt. Tatsächlich haben viele diese aus der Not entstandene Regierung, die nach dem Ibiza-Skandal und dem folgenden Platzen der türkis-blauen Koalition von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eingesetzt wurde, in guter Erinnerung. Nicht, weil diese Bierlein-Regierung in den wenigen Monaten, in denen sie das Land verwaltete, großartige Entscheidungen getroffen hätte. Dafür fehlte ihr ja schließlich auch die Legitimierung durch das Parlament. Aber in der aufgewühlten Stimmung, in dieser unruhigen Phase 2019 brachte sie Sachlichkeit und Ruhe – mehr als jede andere Regierung damals zustande gebracht hätte. Und deshalb könnte dieses Modell aus der Vergangenheit schon bald wieder eine Zukunft haben.