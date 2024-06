Deutschkurse im Sommer: Nachfrage steigt stark

Migration spielt nicht erst seit dem Ukrainekrieg in der Steiermark eine immer größere Rolle – und Graz ist der Hotspot. Das hat zur Folge, dass immer mehr Kinder die deutsche Sprache lernen wollen und sollen. „Wir haben heuer gehört, dass die Auslastung besonders hoch ist. Trotz Ausbau der Plätze gibt es Wartelisten“, sagt Kavita Sandhu, Leiterin des Integrationsreferats der Stadt Graz. Und so wurden die Sommerkurse in Grazer Einrichtungen um 20 Prozent erweitert – von 1254 auf 1512 Plätze.