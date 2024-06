Jeder zweite Schüler braucht Hilfe beim Lernen

Doch auch die bezahlte Nachhilfe nimmt zu. Mit 22 Prozent ist der Anteil so hoch wie noch nie. 60 Prozent der Eltern geben zudem an, durch die Nachhilfe spürbar finanziell belastet zu sein, fast die Hälfte muss aufgrund dessen sogar andere Ausgaben zurückschrauben. Eine Stunde (50 Minuten) Gruppenunterricht kostet rund 20 Euro, eine Einzelstunde kommt auf etwa 40 Euro, die Preise können je nach Institut stark variieren. Zuletzt wurden die Tarife nicht so stark angehoben, ein stärkerer Preissprung erfolgte bereits vor ein bis zwei Jahren. Markus Kalina von der Schülerhilfe: „Wir machen nur vorsichtige Preiserhöhungen, das Thema ist sehr sensibel, bei vielen ist das Geld knapp.“ Dass viele nun auf den Schwarzmarkt ausweichen, sieht Kalina aber nicht: „Im Gegenteil. Gruppenunterricht, der günstiger ist, wird stark nachgefragt, das machen wir in den Instituten.“