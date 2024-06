DS7 Vauban: SUV ist tatsächlich ein Straßenpanzer

„Kick” und „hops”: Diese beiden etwas albernen Worte passen eigentlich so gar nicht zu einem derart seriösen Gefährt. Aber dennoch kommen sie dem Mann am Steuer unweigerlich in den Sinn an diesem verregneten Tag auf der Teststrecke Mortefontaine bei Paris. Denn dieser mehr als zwei Tonnen schwere DS7 legt tatsächlich einen kleinen Hopser hin, als der Fahrer herzhaft das Gaspedal durchtritt.