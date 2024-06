Zurück zu Kreiskys Neutralität

Für Österreich stellt sich eine elementare Frage: Wie ist Sky Shield mit unserer Neutralität vereinbar? Befürworter wenden ein, dass sogar die ultraneutrale Schweiz an Bord sei. Und blenden die seit Jahrhunderten fest verankerte direkte Demokratie der Eidgenossen aus. Im Gegensatz zu Österreich hat in der Schweiz das Volk das letzte Wort. Eine Volksabstimmung ist in Vorbereitung.