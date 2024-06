Nachwuchsforscher eifern großen Vorbildern nach

Achtung, aufgepasst: Die Forscher sind los! Bei der Science Fair am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg kamen rund 500 Schüler zusammen, um ihre Forschungsprojekte gebührend vorzustellen. Ganz nach dem Motto „Wissenschaft trifft Schule“ wurden bei der zweitägigen Leistungsschau der Jungforscher Ideen und Arbeiten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ins Rampenlicht gestellt.