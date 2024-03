Forscher entwickelt die Bausteine für Impfstoffe

Eine „Proteinfabrik“ der etwas anderen Art entsteht derzeit am Institute of Science and Technology Austria – kurz ISTA – in Klosterneuburg. Zu verdanken ist dies einem Mann: Florian Praetorius. Denn was im Labor des Wissenschaftlers wie herkömmliche „Fließbandarbeit“ anmutet, ist in Wirklichkeit ein bahnbrechender Schritt in die Zukunft.