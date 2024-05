Mit dem Rezept von zwei Goldmedaillen

Der Sieger bestimmt die Regeln. Punkt. So war es immer und so wird es auch immer sein, beim ältesten Sportwettbewerb der Welt, der seit 1851 (!) ausgetragen wird. Demzufolge müssen sich die Herausforderer, die ab Ende August vor Barcelona im Luis Vuitton Cup um das Recht segeln, im Oktober beim 37. America’s Cup anzutreten, an jenes strenge Regelwerk halten, das vom Titelverteidiger Team New Zealand ausgetüftelt wurde.