15-Jähriger verletzte sich bei Fahrradsturz schwer

Ein Radausflug am Grazer Hilmteich endete am Mittwochnachmittag für einen 15-Jährigen im Krankenhaus. Er war mit seinem Bruder (18) und seinem Onkel (20) unterwegs, als er beim Versuch, zu bremsen, mit seinem Onkel kollidierte. Schuld am Sturz war der rutschige Waldboden.