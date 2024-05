Deutschland schafft Umlage für Gastransit ab

Österreich und andere EU-Länder haben wiederholt scharfe Kritik an der deutschen Gasspeicherumlage geübt, weil sie den Bezug von nicht-russischem Gas verteuert. Mit 1. Jänner 2025, so der deutsche Staatssekretär Sven Giegold (Grüne) in Brüssel, soll diese an Grenzübergängen nun abgeschafft werden. Zunächst wird sie im Juli aber noch einmal erhöht.