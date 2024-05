Tankstelle: „Pistole“ auf Angestellten gerichtet

Maskiert und schwarz bekleidet soll am Dienstagabend ein junger Mann eine Tankstelle in Wien-Favoriten in der Laaer-Berg-Straße betreten haben. Er soll im Geschäftsbereich plötzliche eine mutmaßliche Schusswaffe gezückt und damit einen Angestellten bedroht haben. Der Verdächtige konnte gefasst werden. Es stellte sich heraus: Der Gauner war erst 16 Jahre alt!