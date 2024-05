Bub fiel beim Spielen in den Inn: Mama verurteilt!

Es hätte in einer Tragödie enden können! Ein Fünfjähriger stürzte Ende Oktober in Schwaz in den Inn. Seine Mutter (29) versuchte ihn noch aus dem Wasser zu ziehen, wurde aber selbst mitgerissen. Rettungstaucher zogen die beiden Nichtschwimmer zehn Minuten später leblos aus dem Wasser. Sie konnten zum Glück erfolgreich reanimiert werden.