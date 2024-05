Ace: Ist der erste Kopfhörer klanglich ein Ass?

Das Drumherum

Bevor es allerdings ans Aufsetzen und Ausprobieren geht, kommt naturgemäß das Auspacken. Der Ace gibt sich in dieser Hinsicht auffallend schlicht und ökologisch vergleichsweise vorbildlich: Im schnöden Pappkarton verbirgt sich die filzig anmutende, jedoch zu 75 Prozent aus recycelten Plastikflaschen gefertigte Transporttasche, in der der in wahlweise schwarzen oder weißen, zumindest teilweise recycelten Kunststoff gehüllte und an Bügel und den magnetisch abnehmbaren und somit austauschbaren Ohrmuscheln mit Kunstleder versehene Kopfhörer steckt.