Schule wird für manche zur Schuldenfalle

Noch schreiben viele Schüler Matura oder die letzten Schularbeiten des Jahres. Die Vorfreude auf die wohlverdienten Sommerferien ist groß. Doch manchen Eltern treibt der Gedanke an das neue Schuljahr bereits jetzt die Schweißperlen auf die Stirn. Nachhilfe in den Sommerferien oder der erste Schultag mit seinen vielen Neuanschaffungen bringt Familien an den Rand des finanziellen Ruins. Das belegen auch die Zahlen. Denn Schultaschen, Hefte oder Stifte sind in den vergangenen Jahren spürbar teurer geworden. Indes unterstützt ein Schulprojekt gesunde Ernährung. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.