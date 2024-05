„Tun uns genauso schwer wie Bayern“

Mit einer komplizierten Geschichte hat auch Bischofshofen zu kämpfen. Da zwischen den Westligaspielen am Donnerstag (in Altach) und Samstag (in Grünau) nur 46 Stunden liegen, beantragte der BSK für die Grünau-Partie eine Verschiebung auf Sonntag. Da die Flachgauer – die sich Sonntag von Silz/Mötz mit 2:2 trennten – seit Wochen an diesem Termin ihr Saisonabschlussfest planen und bereits 5000 Euro dafür ausgaben, stößt die Idee auf wenig Gegenliebe. Auch die Westliga-Kommission sieht keinen Handlungsbedarf: „Der Spielplan ist seit Monaten bekannt“, heißt es in einer Aussendung.