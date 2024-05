Pinzgau Bräu hat vor dem Jubiläum Zukunftssorgen

Die Coronazeit hat Hans Peter Hochstaffl mit seinem Pinzgau Bräu-Team äußerst gut überstanden. Die noch stärkere Besinnung auf regionale Produkte in der Pandemie sorgte beim in Bruck an der Großglocknerstraße beheimateten Braumeister sogar für Absatzzuwächse, das Geschäft florierte. In der Blüte braute das fünfköpfige Team jährlich 180.000 Liter. Und damit die dreifache Menge im Vergleich zu den Anfängen um 2015.