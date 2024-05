Vater und Sohn (4) steckten auf Klettersteig fest

Das hat leider nicht wie erwartet funktioniert: Am Freitag gegen 13.30 Uhr stieg ein deutscher Vater (46) mit seinem Sohn (4) in Schwendau in Tirol in den Familienklettersteig „Zimmereben“ ein. Dieser Familienklettersteig hat den Schwierigkeitsgrad A/B. Die beiden waren mit je einem Klettersteigset ausgerüstet.