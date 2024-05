Beim Tellerfest geht es noch um die Torjägerkrone

Für die Fans heißt’s Abschied nehmen von Spielern wie Jastremski, Mayer, Eloshvili, Köchl und Jager – der 35-jährige Kapitän und Chef der Kabine aber wird in der Bundesliga an Bord bleiben: Die Verlängerung von Marco Perchtold, der am 9.12.2006 sein erstes Bundesligaspiel für den GAK (gesamt 240 Spiele) gemacht hat, ist in trockenen Tüchern.