Fußballfeld gegen Strand und Meer getauscht

Möglicherweise könnte sich das in den kommenden Jahren ändern. Denn Küstenrudern wird 2028 in Los Angeles in das olympische Programm aufgenommen. „Also ein Thema im Hinterkopf ist es auf jeden Fall ja. Es ist aber momentan für mich noch schwer abzuschätzen, wie ich im internationalen Vergleich abschneiden werde“, würde sich die gebürtige Altmünsterin freuen. Ein Punkt lässt sie allerdings an der Konkurrenzfähigkeit in Zukunft zweifeln: „Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir als ‘Binnenländler‘ eine Chance haben im Vergleich zu den Nationen, die jeden Tag am Meer trainieren können.“