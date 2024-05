Chihuahua aus Wohnung der Ex-Freundin „entführt“

An unbedingter Haft vorbeigeschrammt

„Der Toaster gehörte mir“, meinte der Mann. Mit dem Hund habe er nur spazieren gehen wollen, weil das „feine Fräulein die ganze Nacht in der Disco war“. Doch anstatt in Innsbruck eine Gassi-Runde zu machen, fuhr der 53-Jährige ins 50 Kilometer entfernte Ötztal.