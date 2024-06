Aggression, Gewalt, Blut und Gier – doch wer lügt?

„Noch nie so viel Vorverurteilung erlebt“

In München wurde zehn Stunden vorm EURO-Anpfiff ein ehemaliger Fußball-Weltstar erwartet. LASK-Zugang Jérôme Boateng (35). Allerdings in zehn Kilometer Entfernung von der Allianz-Arena. Im Landgericht 1, Saal 101. Als Angeklagter! Der erschien im blauen Anzug, weißen Hemd und mit stylischer Brille. Wirkte höflich, cool, beherrscht, souverän.