Thiem in Paris: Zum Titel sollte es nie reichen

Die French-Open-Karriere von Dominic Thiem ist am Mittwoch unrühmlich in der zweiten Qualifikationsrunde zu Ende gegangen. Nur in Roland Garros stand der 30-Jährige zweimal in einem Major-Tennisfinale, auch wenn es für ihn bei den US Open 2020 zu seinem bisher einzigen Grand-Slam-Titelgewinn reichte.