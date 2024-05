Bulimie: So sehr schadet Ess-Brech-Sucht Zähnen

Wer an Bulimie (Ess-Brech-Sucht) leidet, verzehrt große Mengen an Nahrung und übergibt sich danach. Dieses Verhalten wiederholen Betroffene mitunter bis zu 40 Mal am Tag. Der Teufelskreis schädigt auf Dauer auch die Zähne – wie sehr, lesen Sie hier.