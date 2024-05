Warnung: Medikamente bereits jetzt Mangelware

Regelmäßig drohen im Herbst und Winter Engpässe bei wichtigen Medikamenten. Das Auftreten im Winter versetzt die Experten auch nur mehr wenig in Aufregung – obwohl schon seit Jahren über ein Gegensteuern diskutiert wird – Rohstoff- oder Mediakamentenlager sind die bevorzugten Schlagworte. Doch nun sollten bei allen wichtigen Entscheidungsträgern die Alarmglocken schrillen. Denn die Wiener Ärzte beobachten bereits aktuell – noch weit vor der eigentlichen Hochsaison für Grippe oder Erkältungen – einen Mangel an wichtigen Medikamenten. Indes stellt die ÖGK ihre Pläne für die MRT-Krise vor. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.