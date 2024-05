Die heimlichen Stars des Ritterfestes Kufstein

„Koenix“ gründete sich 2009 aus einem Straßenmusik-Projekt und bildete in dieser Zeit in etwas geänderter Zusammensetzung zu heute das akustische Alter Ego der Mittelalter-Rocker von „Des Koenigs Halunken“. Die Wurzeln dafür lagen in einem Mittelalterfest in Schweden, hier studierten sie ein Akustik-Set mit Dudelsäcken und Trommeln ein.