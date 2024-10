Rapid-Ärger: „Fahnen zugelassen, nur unsere nicht“

Grün-weißes Unverständnis

„‘Wien ist anders‘ heißt es in einem Werbespruch unserer Heimatstadt, Döbling ist – zumindest gestern - noch einmal ganz anders“, hat der Bundesligist kein Verständnis für die Aktion. Und liefert Beispiele aus der Vergangenheit, als Fahnen im 19. Wiener Gemeindebezirk noch erlaubt waren: „Im August und zuletzt am 25. Oktober bei Heimspielen des Hausherrn First Vienna FC 1894 und am 25. September bei unserem Match gegen Donaufeld sah die Welt auf der schönen Naturarena Hohe Warte in den Fansektoren allenfalls noch ganz anders aus.“