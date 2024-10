Kritik? „Verbindet mich mit Michael Schumacher“

Die Aufregung rund um die zwei satten Zeitstrafen für Verstappen und die anhaltende Kritik an seiner aggressiven Fahrweise halten die Formel 1 weiter in Atem. Der Niederländer selbst will sich davon aber nicht beeinflussen lassen und weiter an seiner Art des Fahrens festhalten. Die Kritik perlt dabei scheinbar an ihm ab und er zieht sogar Vergleiche zu zwei absoluten Legenden.