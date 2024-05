Wenn Korruption zu einem Teil der Leitkultur wird

Ab wann wird die Eigenart eines Landes eigentlich zum Teil von dessen Leitkultur? Mit dieser Frage wird man am Schauspielhaus Graz im fünften und finalen Teil der Theaterserie „I Am From Austria“ konfrontiert. Denn nach vier Folgen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Freunderlwirtschaft, Vitamin B, Bestechlichkeit und moralischen Zerwürfnissen in der Alpenrepublik beschäftigt haben, ist in der finalen Zusammenfassung in Folge fünf eine bittere Erkenntnis festzuhalten: Die Korrumpierbarkeit von Politik und Gesellschaft ist wohl Teil unserer Leitkultur.