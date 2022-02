Apple will schärfer gegen AirTag-Stalking vorgehen

„Stiller“ Alarm

Zudem prüft der Konzern eine Reihe von Aktualisierungen bestehender Funktionen, die im Laufe des Jahres eingeführt werden sollen. Demnach sollen iOS-Nutzer unter anderem mittels eines Sicherheitshinweises auf iPhone oder iPad darauf aufmerksam gemacht werden, wenn sich ein AirTag in der Nähe befindet. Dies helfe in Fällen, in denen sich ein AirTag an einem Ort befinde, an dem er schwer zu hören oder möglicherweise der Lautsprecher des AirTag manipuliert worden sei, so Apple.