So nutzte Polizei Apples AirTag für ihre Zwecke

US-Grenzbeamte hatte im Mai vergangenen Jahres zwei Pakete aus Shanghai abgefangen. In dem einen befand sich eine Pillenpresse zum Pressen von Pulvern zu Tabletten, in dem anderen einige Pillenfarbstoffe. In der Annahme, dass die Pakete für einen illegalen Rauschgifthersteller bestimmt waren, wurde die Drogenbekämpfungsbehörde DEA eingeschaltet. Die Ermittler untersuchten die Geräte und entschieden sich dann für eine Premiere: Anstatt die Sendung zu stornieren oder den vorgesehenen Empfänger zu überprüfen, versteckten sie einen Apple AirTag in der Pillenpresse, um deren Bewegungen verfolgen zu können.