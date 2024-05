Fast 1300 Bewerber für 880 Lehrer-Stellen in Tirol

Lehrer für MINT-Fächer gesucht

Am meisten Pädagogen werden in Pflichtschulen gesucht. Dort sind es knapp 500, davon allein 269 in Mittelschulen. Laut Bildungsdirektion geht es vor allem um die MINT-Fächer Mathematik, Informatik und technische Fächer. Darüber hinaus werden viele neue Deutsch- und Englischlehrer gebraucht.